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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير الصحة ينعى طبيب سمنود المركزي وممرضة بمستشفى المقطم توفيا أثناء أداء عملهما

وزير الصحة
وزير الصحة

نعى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، وجميع العاملين بالوزارة والجهات التابعة لها، ببالغ الحزن والأسى، الدكتور نبيه محمد استشاري الأطفال بمستشفى سمنود المركزي بمحافظة الغربية.

 

كما نعى وزير الصحة والسكان، كريمة السعدني مشرفة قسم العظام مستشفى المقطم للتأمين الصحي، في محافظة القاهرة -داعيا المولى عز وجل- أن يتغمد الفقيدين بواسع رحمته، وأن يلهم ذويهما الصبر والسلوان.

 

يذكر أن الدكتور نبيه محمد، قد تعرض لأزمة قلبية أثناء أداء عمله في المستشفى، وسط محاولات عديدة لإنعاش القلب، والتي لم تنجح في إنقاذ حياته ليلقى ربه عن عمر يناهز الـ60 عاما، فيما توفيت السيدة كريمة السعدني مشرفة قسم جراحة العظام بمستشفى المقطم، عن عمر 50 عاما، نتيجة توقف مفاجئ في عضلة القلب، أثناء عملها.

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