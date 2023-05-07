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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الالتزام بالتعليمات.. وكيل تعليم جنوب سيناء يتفقد لجان امتحانات النقل

عقل يتفقد اللجان
عقل يتفقد اللجان

تفقد محمد عقل وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء  لجان امتحانات النقل بمدرسة السيدة خديجة ام المؤمنين بنات بطور سيناء.

واطمأن عقل  على حسن سير أعمال الامتحان بمادة اللغة الإنجليزية  الفترة الأولى   9ص : 11 ص، مؤكدا على توفير الهدوء والراحة داخل اللجان، والالتزام بالتعليمات والقواعد المنظمة لأعمال الامتحان، وشدد على منع أجهزة المحمول باللجان.

يأتي ذلك في  إطار توجيهات  الدكتور  رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء .

كما تفقد وكيل الوزارة حجرة الكنترول بالمدرسة مؤكدا على تقدير الدرجات أولا بأول، ومراعاة الدقة أثناء رصد الدرجات والالتزام بنموذج توقيع المقدرين .

كما تفقد عقل لجان الامتحانات بمدرسة  التجارة بنات بطور سيناء مؤكدا علي توفير الهدوء في لجان الامتحانات

يذكر أن امتحانات النقل  للصفين الأول والثاني الإعدادي للفصل الدراسي الثاني 2023 بالمحافظة بدأت أمس السبت 6 مايو بإجمالي عدد  7309 طالب / طالبة ويستمر الامتحان حتى الخميس الموافق 11 مايو لمدة ستة أيام.

تفقد لجان الامتحان

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اخبار جنوب سيناء تعليم امتحانات النقل جنوب سيناء

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