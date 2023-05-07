أعضاء بالكونجرس: مصر ركيزة أساسية للاستقرار والسلام في المنطقة

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي موقف مصر من التطورات الجارية بالسودان من حيث ضرورة وقف إطلاق النار على نحو دائم وشامل والشروع في حوار سلمي يؤدي إلى استكمال المسار الانتقالي على النحو الذي يرتضيه الشعب السوداني الشقيق.

وعرضت قناة مصر الأولى في برنامج صباح الخير تقريرا أفاد بأن الرئيس السيسي استقبل رئيس اللجنة الدائمة رئيس اللجنة الدائمة للشؤون الاستخباراتيه بمجلس النواب الأمريكي مايك تيرنر وبرفقته وفد كبير من أعضاء اللجنة من الحزبين الديمقراطي والجمهوري.

وأكد الرئيس السيسي أهمية العمل على استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي وذلك بهدف التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينيه وفق الثوابت المرجعيات الدوليه مشيرا الى الجهود المصريه الحديثه التي تتم بالتوازي لتثبيت التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيليه وكذلك مبادرات واعادة اعمار غزة.

وبدوره أكد الجانب الأمريكي محورية الدور التي تقوم به مصر كركيزة أساسية للاستقرار والسلام في المنطقة بالإضافة الى دورها الرائد في مكافحة الإرهاب.