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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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سامح شكري: لا بد من إعلاء مفهوم الوطن الجامع الآمن في سوريا

سامح شكري
سامح شكري

أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن مصر تسعى دائما لان يكون هناك حلول عربية لقضايا المنطقة العربية، مضيفا أن مصر تولي أهمية كبيرة لحل أزمات الدول العربية.

وأضاف «سامح شكري» خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية العرب اليوم بالقاهرة بشأن سوريا والسودان وفلسطين، أننا معنيين بتنفيذ مخرجات اجتماع عمان بشأن سوريا وعودتها إلى الجامعة العربية.

وأوضح وزير الخارجية، أن الشعب السوري واجه تحديات إرهاب التنظيمات، ولابد من إعلاء مفهوم الوطن الجامع الآمن لتعود سوريا إلى السوريين، مشددا على ضرورة أن لا يكون في الامة العربية لاجئ أو نازح او متضرر من أثر الإرهاب والاختطاف والكوارث.

 الجميع عليه مسئولية

وأشار إلى أن الجميع عليه مسئولية لنقف الى جوار الشعب السوري لتخطي الأزمة، مؤكدا أن الحكومة السورية عليها مسئولية رئيسية لتسوية هذه الأزمة.
 

سامح شكري وزير الخارجية قضايا المنطقة العربية الدول العربية الشعب السوري سوريا الإرهاب

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