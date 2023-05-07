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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الخارجية: مصر حذرت من تداعيات الصراع المسلح في سوريا منذ بداية الأزمة

وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري

أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن معاناة سوريا استمرت وتفاقمت على مدى السنوات الماضية نتيجة تعثر التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة.

وأضاف «سامح شكري» خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية العرب اليوم بالقاهرة بشأن سوريا والسودان وفلسطين، أن جميع مراحل الأزمة السورية أثبتت أنه لا حل عسكريا لها، مؤكدا أن مصر واصلت جهدها للتواصل مع الأشقاء العرب لتحقيق الأهداف المرجوة لإنهاء تلك الأزمة.

وأشار وزير الخارجية سامح شكري، إلى أن السبيل الوحيد لتسوية الأزمة السورية هو الحل السياسي دون تدخلات خارجية، موضحا أن مصر حذرت منذ بداية الأزمة من تداعيات الصراع المسلح في سوريا.
 

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