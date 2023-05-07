وزير الخارجية: مصر حذرت من تداعيات الصراع المسلح في سوريا منذ بداية الأزمة

أكد وزير الخارجية سامح شكري، أن معاناة سوريا استمرت وتفاقمت على مدى السنوات الماضية نتيجة تعثر التوصل إلى تسوية سياسية للأزمة.

وأضاف «سامح شكري» خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء خارجية العرب اليوم بالقاهرة بشأن سوريا والسودان وفلسطين، أن جميع مراحل الأزمة السورية أثبتت أنه لا حل عسكريا لها، مؤكدا أن مصر واصلت جهدها للتواصل مع الأشقاء العرب لتحقيق الأهداف المرجوة لإنهاء تلك الأزمة.

وأشار وزير الخارجية سامح شكري، إلى أن السبيل الوحيد لتسوية الأزمة السورية هو الحل السياسي دون تدخلات خارجية، موضحا أن مصر حذرت منذ بداية الأزمة من تداعيات الصراع المسلح في سوريا.

