سامح شكري: مصر حذرت من الصراع المسلح بسوريا.. ولم تجد آذانا صاغية| فيديو

أكد سامح شكري، وزير الخارجية، أن الدول العربية تولي أولوية كبيرة لأن يكون لها إسهاماتها الملموسة والمباشرة لصياغة حلول للأزمات في سوريا.

وقال سامح شكري، خلال كلمته التي ألقاها بجلسة طارئة لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، إن مصر تعمل على وجود الحلول للقضايا العربية، وتعمل على تكافل وتضامن الأشقاء لمواجهة التحديات، ووجود حل عربي لحل مشاكلنا بأنفسنا بعيدا عن التعقيدات الدولية.

وتابع وزير الخارجية سامح شكري، أن جميع مراحل الأزمة السورية أثبتت أنه لا يمكن أن الحل العسكري هو الحل، فمصر حذرت خلال السنوات الماضية من تداعيات الصراع المسلح في سوريا ومحاولة الحل العسكري، ولكن لم تجد آذان صاغية.

التوافق الوطني للأشقاء السوريين

وأشار سامح شكري إلى أننا على اقتناع تام بأن السبيل الوحيد للتسوية هو الحل السياسي دون إملاءات خارجية، ولكن لا بد من التوافق الوطني للأشقاء السوريين.