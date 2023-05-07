التدخلات الأجنبية عقدت الأزمة.. سامح شكري: نتطلع إلى طي صفحة سوريا الحزينة

أكد وزير الخارجية سامح شكري أن الأزمة السورية امتدت تبعاتها إلى سائر أنحاء المنطقة والعالم، مضيفًا أن السبيل الوحيد للتسوية السورية هو الحل السياسي دون إملاءات خارجية وتدخلات عقدت الأزمة.

وأضاف شكري خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية، أنه لا بد من تفعيل الدور العربي لتسوية قضايانا بأنفسنا، موضحًا أن انضمام سوريا إلى البيان الختامي لاجتماع عمان تطور إيجابي.

ولفت إلى تطلعه إلى مواصلة تطبيق الخطوات التنفيذية لاجتماع عمان، داعيًا الحكومة السورية للمسؤولية الرئيسية للوصول للحل السياسي للأزمة.

كما حث شكري الحكومة السورية على العمل على إعادة اللاجئين السوريين في الخارج، معربًا عن التطلع إلى طي صفحة سوريا الحزينة.