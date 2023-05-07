عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

التدخلات الأجنبية عقدت الأزمة.. سامح شكري: نتطلع إلى طي صفحة سوريا الحزينة

سامح شكري
سامح شكري

أكد وزير الخارجية سامح شكري أن الأزمة السورية امتدت تبعاتها إلى سائر أنحاء المنطقة والعالم، مضيفًا أن السبيل الوحيد للتسوية السورية هو الحل السياسي دون إملاءات خارجية وتدخلات عقدت الأزمة.

وأضاف شكري خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لاجتماع مجلس جامعة الدول العربية، أنه لا بد من تفعيل الدور العربي لتسوية قضايانا بأنفسنا، موضحًا أن انضمام سوريا إلى البيان الختامي لاجتماع عمان تطور إيجابي.

ولفت إلى تطلعه إلى مواصلة تطبيق الخطوات التنفيذية لاجتماع عمان، داعيًا الحكومة السورية للمسؤولية الرئيسية للوصول للحل السياسي للأزمة.

كما حث شكري الحكومة السورية على العمل على إعادة اللاجئين السوريين في الخارج، معربًا عن التطلع إلى طي صفحة سوريا الحزينة.

وزير الخارجية سامح شكري الأزمة السورية سوريا مجلس جامعة الدول العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الخادمة كلمة السر.. تورط رجلي أعمال فى تصوير فيلم مخل لشريكهما

لمدة 7 ساعات.. فتح باب الحجز للوحدات المتبقية من سكن كل المصريين

تأرجح في أسعار الذهب اليوم بمصر.. وهذا ثمن عيار 21 الآن

شوبير يكشف مفاجآت بشأن رحيل حسام حسن عن المصري

فيه حاجة مش مظبوطة.. شوبير: نجم إنبي اختفى وقفل تليفونه

بعد زيادة سعر السولار.. بيان عاجل من التموين بشأن رغيف الخبز

تراجع غير مسبوق يضرب الحديد عالميا.. ومفاجأة في سعر الطن الآن بمصر

560 جنيها مرة واحدة|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

ترشيحاتنا

بشرى سارة.. كارنيه خدمات متكاملة لذوي الاحتياجات الخاصة بالجامعات المصرية

موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي سوبر أفريقيا لليد والقنوات الناقلة

الشيوخ يعيد تقرير اللجنة المالية عن قياس الأثر التشريعي لقانون نقابة التجاريين للدراسة

أرقام خيالية.. سعر مجوهرات تشارلز في حفل تتويجه| وهذه تكلفة الحفل

تبادل امتحانات المهارات للمرحلة الابتدائية في مدارس القليوبية

وزير الخارجية السعودي يشارك في اجتماع الجامعة العربية بالقاهرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أطعمة تسبب الإصابة بالسكتة الدماغية | لن تتوقعها

بشرى لمصنعي الأعلاف.. تراجع غير مسبوق بسعر طن الذرة الصفراء

مقطع مؤثر.. أب على كرسي متحرك يراقص ابنته في حفلة مدرسية ببريطانيا

رسالة للمواطنين بشأن الذهب.. توقفوا عن الشراء لهذا السبب

فيديو

رجل أعمال.. زوجة حسن شاكوش ترد على تسريب صور زفافها الأول |فيديوجراف

تراجع أسعار الذهب اليوم وعيار 21 يستقر عند هذا الحد.. فيديو

تحذير من تغير الطقس.. رياح وأمطار في تلك المحافظات

محمود حميدة يعلن مقاطعة العمل مع محمد رمضان.. ماذا حدث؟ «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: حوار بمنتهى الحرية

مني أحمد

منى أحمد تكتب: الساحر يوسف إدريس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : الانتخابات التركية وفرص أردوغان الضائعة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : المرأة المصرية .. مسيرة تضحيات وتنمية

نهال علام

نهال علام تكتب: الخلاف لا يفسد للوطن قضية

عبد السلام فاروق

عبدالسلام فاروق يكتب: زيارة قصيرة مثمرة

إبراهيم فتوح

إبراهيم فتوح يكتب: سياسة مصر الخارجية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ولكن ينقصنا العمل!

اﻟﻤﺰﻳﺪ