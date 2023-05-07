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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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شكري: مصر تتطلع لمزيد من النقاش بين الدول لحل قضايا المنطقة العربية

سامح شكري
سامح شكري

أعرب سامح شكري وزير الخارجية، عن تطلع مصر إلى المزيد من النقاش بين الدول حول هذا الشأن ومسارات تفعيل آليات العمل العربي المشترك من أجل رفع المعاناة عن الأشقاء  السوريين وطي صفحة الخلافات بين جميع التيارات لأجل مصلحة الشعب السوري.

كما دعا سامح شكري، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء العرب، الحكومة السورية إلى الالتزام بمخرجات اجتماع عمان، وتوفير البيئة المناسبة لعودة اللاجئين السوريين لبلادهم.

وجدد وزير الخارجية رفض دور الجماعات الإرهابية التي زجت في سوريا لتحقيق أغراض سياسية، وبقي الشعب بمفرده في مواجهة تحديات كبيرة أثقلت كاهله.

الجماعات الارهابية الحكومة السورية الجلسة الإفتتاحية أغراض سياسية اللاجئين السوريين

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