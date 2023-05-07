شكري: مصر تتطلع لمزيد من النقاش بين الدول لحل قضايا المنطقة العربية

أعرب سامح شكري وزير الخارجية، عن تطلع مصر إلى المزيد من النقاش بين الدول حول هذا الشأن ومسارات تفعيل آليات العمل العربي المشترك من أجل رفع المعاناة عن الأشقاء السوريين وطي صفحة الخلافات بين جميع التيارات لأجل مصلحة الشعب السوري.

كما دعا سامح شكري، خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع وزراء العرب، الحكومة السورية إلى الالتزام بمخرجات اجتماع عمان، وتوفير البيئة المناسبة لعودة اللاجئين السوريين لبلادهم.

وجدد وزير الخارجية رفض دور الجماعات الإرهابية التي زجت في سوريا لتحقيق أغراض سياسية، وبقي الشعب بمفرده في مواجهة تحديات كبيرة أثقلت كاهله.