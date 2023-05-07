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رئيس التحرير
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أخبار العالم

إيهاب نصر يترأس جلسة مباحثات مع نائب سكرتير عام جهاز الخدمة الخارجية بالاتحاد الأوروبي

صدى البلد

ترأس السفير إيهاب نصر، مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية جلسة مباحثات ثنائية مع تشارلز فریز، نائب سكرتير عام جهاز الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي والمسئول عن ملفات السلم والأمن والدفاع. 

شهدت جلسة المباحثات استعراض الجانب الأوروبي لإستراتيجيته الأمنية والدفاعية التي تم إقرارها في مارس ۲۰۲۲ في الوثيقة المعروفة باسم "البوصلة الإستراتيجية" والتي تمثل تطوراً لكافة الأدوات والسياسات الأمنية والدفاعية التي يسعي الجانب الأوروبي لتحديثها لمواكبة التطورات التي تشهدها الساحة الأوروبية. 

أكد السفير إيهاب نصر خلال المباحثات على العلاقات الإستراتيجية التي تجمع الجانبين، بما يدفعهما للعمل سوياً والتنسيق الحثيث لاستكشاف حلول مشتركة للتحديات التي تواجه الجانبين، بما في ذلك مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب.

وأشار نصر إلى علاقات التعاون متعددة الأوجه التى تجمع مصر والاتحاد الأوروبي، والتي انعكست في معدلات التبادل التجاري بين الجانبين، وكذلك في الطفرة التي شهدتها الصادرات المصرية إلى الاتحاد الأوروبي، مع التأكيد على ضرورة تعميق ترابط سلاسل الإمداد بين مصر والاتحاد الأوروبي، وتحفيز الاستثمارات الأوروبية للتوجه إلى السوق المصرية، في ضوء الفرص الاستثمارية التي تتمتع بها مصر. 

ومن جانبه، أشاد فريز بالرئاسة المشتركة لمصر والاتحاد الأوروبي للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، مبرزاً الدور الهام لأدوات التمويل الأوروبية في مساندة جهود الدول المختلفة في هذا المجال. كما تمت مناقشة فرص التعاون الممكنة بين الجانبين من خلال مرفق السلام الأوروبي. 

وتناولت جلسة المشاورات أيضاً تبادل وجهات النظر حول العديد من الملفات الإقليمية سواء على المستوى الأوروبي أو في منطقة الشرق الأوسط، حيث تم تناول مستقبل الأزمة الأوكرانية فضلاً عن تداعياتها على الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى الوضع في السودان وليبيا، وعملية السلام في الشرق الأوسط، والأوضاع في الأراضي الفلسطينية.
 

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