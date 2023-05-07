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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: حالة شراء غير مبررة لسبائك الذهب..ولابد من حلول لتقليل تخزينه

النائب ابراهيم نظير،
النائب ابراهيم نظير، عضو مجلس النواب

قال النائب ابراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الإقبال الواضح علي شراء سبائك الذهب دليل قاطع علي عودة المواطنين لفكرة تخزين الذهب للحفاظ علي أموالهم، لافتا إلي أن أسعار الذهب حاليا في حالة ارتباك وتذبذب.

وأضاف “ نظير ” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن هناك إعتقادا بين الكثير من المواطنين بأن اقتناء الذهب الخام (الجنيهات والسبائك) أفضل وسائل الادخار من أي مخاطر، بخلاف ادخار العملات الأجنبية غير المستقر أدائها يوما عن يوما.

 

تقليل معدل تخزين الذهب 

 

وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه لا داعي لفرض رسوم على السبائك ، فسوق الذهب قائم علي العرض والطلب، ولكن لابد من البحث عن حلول أخري تستهدف قلة معدل تخزين المواطنين للذهب، معقبا “ كثير من الناس بتشتري السبائك دون الحاجة إليها لمجرد الإدخار ولكن الهدف الأساسي من شراء الذهب هو الزينة فهو ليس سلعة أساسية”.

وتابع النائب : الإقبال غير المبرر علي شراء الذهب هو العامل الرئيسي في وجود أسعار غير حقيقية للمعدن الأصفر، فالمقبلون علي الزواج هم أصحاب الأولوية الهامة في الشراء.

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وأعلن ايهاب واصف رئيس  شعبة الذهب وتصنيع المعادن الثمينة باتحاد الصناعات عن ان الشعبة تدرس التقدم بمقترح للجهات المعنية بالمعدن الاصفر خاص  بفرض رسوم على السبائك من وزن 1 جرام وحتى وزن 100 جرام، بهدف رفع تكلفة السبائك من أجل حتى يته المستهلكون للمشغولات الذهبية ويحدث لها رواج.

وأضاف واصف فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" ان السوق يعانى من ركود فى عملية شراء المشغولات الذهبية بسبب زيادة الاسعار فى حين هناك اقبال على السبائك والتى تستخدم كملاذ آمن بدلا من السيولة.

ولفت الى أن صناعة المشغولات الذهبية كثيفة العمالة، الامر الذى يؤثر سلبا فى حال تراجع المبيعات بشكل كبير على استمرار هذه العمالة.

ونوه الى ان حجم التراجع في  المبيعات للمشغولات الذهبية سجل نحو 80٪ ، لافتا الى ان فرض رسوم على السبائك سيؤدى الى عودة حركة السوق للمشغولات الذهبية.

واوضح ان زيادة الاسعار بسبب ارتفاع الطلب عن المعروض، حيث ان السوق المصرى لا يقوم باستيراد خامات الذهب من الخارج، علاوة على زيادة الاقبال على الشراء كبديل للسيولة.

الذهب مجلس النواب وسائل الإدخار اسعار الذهب المعدن الأصفر السبائك

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