تركيا تعلن القبض على زعيم تنظيم داعش الإرهابي السابق

كشفت مصادر تركية أن المخابرات التركية ألقت القبض على 4 من تنظيم داعش في سوريا بينهم قيادي سابق في تنظيم داعش الإرهابي.



ونقلت وكالة "الأناضول"، عن المصادر الأمنية التركية، أن جهاز المخابرات التركي قام برصد تحركاتهم بعد تحريات عناوين الأشخاص الأربعة في سوريا.

وأضافت المصادر لوكالة "الأناضول"، أن المخابرات التركية تمكنت من القبض عليهم وقامت بتسليمهم إلى الوحدات الأمنية.



وأوضحت أن أحد المعتقلين الأربعة الإرهابي شهاب واريش زعيم تنظيم داعش السابق في تركيا، والذي تم إدراجه على لائحة المطلوبين.

وتتهم تركيا واريش بأن له صلة بالعديد من الأعمال الإرهابية التي خطط لها تنظيم "داعش" الإرهابي في تركيا، لكن قوات الأمن تمكنت من إحباطها.

وأعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن جهاز المخابرات التركي (MIT)، تمكن من القبض على زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي خلال عملية أمنية في سوريا.