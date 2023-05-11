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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أخبار السيارات| اشتري BMW بربع الثمن.. ميتسوبيشي تعرض 6 طرازات جديدة قادمة في عام 2023.. بورشه تكشف عن 718 سبايدر RS موديل 2024

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي :

بالعودة إلى شهر مارس، كشفت ميتسوبيشي النقاب عن خطتها الطموحة "تحدي 2025" للعالم، الآن كشفت الشركة أن المرحلة الأولى من تلك الخطة ستشهد الكشف عن ست سيارات جديدة في عام 2023.

من المتوقع أن يطرد الرئيس التنفيذي لمجموعة فولكس فاجن أوليفر بلوم كبار المديرين التنفيذيين الثلاثة في قسم تطوير البرمجيات Cariad بالمجموعة بعد أن تجاوزت ميزانيتها وفشلت في تحقيق الأهداف.

شهدت السنوات العديدة الماضية دفعة للتخلص من مبيعات السيارات الجديدة التي تعتمد على محركات الاحتراق وذلك بحلول عام 2035، وترك هذا التحول في البداية علامات تجارية مثل فيراري في معضلة لأن جوهر سياراتها يدور جزئيًا حول التشويق العميق لمحركات قوية أمثال V8 أو V12.

تؤكد ماكلارين أن لديها محرك V8 هجين جديد في الطريق، وذلك بدون الخوض في تفاصيل المحرك مثل الإزاحة أو خرج الطاقة أو معلومات حول المحرك الكهربائي.

كشفت عملاقة صناعة السيارات الألمانية بورشه الغطاء عن أحدث سيارتها الجديدة 718 سبايدر RS المنتظرة، والتي تجمع كل مزايا نظيرتها كايمان جي تي 4 آر إس في تجربة أخف وزناً وأكثر عمقًا لأولئك الذين يحبون حقًا فكرة السيارات المكشوفة.

أصدرت وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج تطبيق «منح التيسيرات للمصريين بالخارج لاستيراد سيارة»، بالتعاون مع وزارة الاتصالات، مقابل وديعة بنكية بالدولار تسترد بعد 5 سنوات، ويأتي ذلك بناء على مطالب المواطنين المقيمين في الخارج.

وافق مجلس الوزراء ، في وقت سابق على مشروع القواعد المنفذة لأحكام قانون منح تيسيرات للمصريين في الخارج، وتهدف تلك التيسيرات إلى سداد المصري بالخارج قيمة 30% فقط من الضريبة الجمركية الخاصة بالسيارة التي يرغب في استيرادها، من خلال وديعة بالعملة الأجنبية يتم وضعها في أحد البنوك وتسترد بعد 5 سنوات، وتنتهي مهلة العمل بهذا القانون في 14 مايو الجاري.

ميتسوبيشي تحدي 2025 مجموعة فولكس فاجن أوليفر بلوم فيراري ماكلارين 718 سبايدر RS BMW بيجو 3008

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