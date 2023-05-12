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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

سكان الهضبة الوسطي والعليا يشكون من انتشار التوك توك

صدى البلد

استغاث سكان الهضبة الوسطي والعليا بسبب انتشار التوك توك الذي يتسبب في تعطيل حركة المرور، فضلا عن التلوث السمعي الناتج عن تشغيل الأغاني بها بصوتٍ عالٍ.
 

وقال المواطن محمد اسماعيل ، في رسالة بعث بها إلى خدمة شكاوى "بين الناس" بموقع "صدى البلد": "أرجوا المساعدة نعاني من التكاتك العشوائية في كل مكان بنعاني بمشكلة كبيرة بسبب التكاتك في منطقة المقطم سواء الهضبة الوسطي أو العليا برجاء وصول صوتنا إحنا السكان عملنا شكاوي كتير لكن بدون جدوي ارجوا المساعدة


للتواصل مع الحالة : ٠١٠٠٦٢٣٧٨٨٤

يقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة "بين الناس" حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

الهضبة الوسطى التلوث السمعي انتشار التوك توك تعطيل حركة المرور

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