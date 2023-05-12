سكان الهضبة الوسطي والعليا يشكون من انتشار التوك توك

استغاث سكان الهضبة الوسطي والعليا بسبب انتشار التوك توك الذي يتسبب في تعطيل حركة المرور، فضلا عن التلوث السمعي الناتج عن تشغيل الأغاني بها بصوتٍ عالٍ.



وقال المواطن محمد اسماعيل ، في رسالة بعث بها إلى خدمة شكاوى "بين الناس" بموقع "صدى البلد": "أرجوا المساعدة نعاني من التكاتك العشوائية في كل مكان بنعاني بمشكلة كبيرة بسبب التكاتك في منطقة المقطم سواء الهضبة الوسطي أو العليا برجاء وصول صوتنا إحنا السكان عملنا شكاوي كتير لكن بدون جدوي ارجوا المساعدة



للتواصل مع الحالة : ٠١٠٠٦٢٣٧٨٨٤

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