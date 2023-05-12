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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

نجم الترجي السابق: الأهلي فريق كبير .. وغياب الجماهير سيؤثر على الفريق

صدى البلد

قال وليد الهيشري لاعب الترجي التونسي السابق، أن مواجهة النادي الأهلي، ستكون حماسية كعادة مواجهة الفريقين دائمًا بصفة خاصة أو مواجهات الفرق المصرية التونسية بصفة عامة، مشيرا إلى أنه رغم الغيابات وظروف غياب الجماهير الترجاوية لكن هناك رغبة في تحقيق الانتصار من جانب لاعبي النادي التونسي.

وأضاف في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "الأهلي بالطبع فريق قوي وخبير في المواجهات الإفريقية ونعلم أن مارسيل كولر يعتمد على طريقة 4-3-3 وهو ما وضح في مواجهة الأهلي أمام الرجاء المغربي".

 

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وتابع نجم الترجي السابق: "من الصعب توقع نتيجة المباراة، وأعلم أن الأهلي يمتلك لاعبين مميزين في الوسط والهجوم، والفريق الأحمر تشكيلته مثالية ومكتمل الصفوف، ويضم عناصر جيدة في كافة الخطوط".

وواصل: "نعلم مدى تأثير جمهور الترجي في المواجهات الكبرى وبالتأكيد غيابه مؤثر على اللاعبين، ولكن الأهلي سبق وفاز على الترجي في عدة مواجهات في حضور الجماهير أبرزها لقاء الأهلي والترجي في نهائي دوري الأبطال 2012، وفزنـا على الأهلي أيضا في 2010 بيد اينرامو وسبقها لقاء الذهاب وسجل محمد فضل باليد ايضا".

وأكد: "بالنسبة لي تبقى مواجهات الترجي والأهلي من أقوى المواجهات في القارة الإفريقية".

الأهلى الترجي التونسي برنامج بوكس تو بوكس رمضان صبحي مارسيل كولر مرتضى منصور

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