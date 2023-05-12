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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إكرامي يكشف حقيقة رغبة رمضان صبحي في العودة للأهلي

صدى البلد

كشف إكرامي حارس مرمي الأهلي والمنتخب السابق حقيقة رغبة رمضان صبحي نجم بيراميدز في العودة للأهلي مره أخرى. 

وأكد اكرامي في تصريحات عبر برنامج اللعيب بقناة إم بس سي مصر أن هناك بيان انتشر عبر السوشيال ميديا يرغبه رمضان صبحي في الاعتذار للأهلي والعودة للفريق مشددا أن رمضان صبحي لا يمتلك صفحة رسمية عبر وسائل التواصل الاجتماعي. 

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وأضاف اكرامي أن رمضان صبحي سعيد ومتألق في بيراميدز وكل ما يتردد حول رغبه في العودة للأهلي مجرد “ادعاءات كاذبة ” مشددا أن بيراميدز في حالة تركيز مع فريقه الحالي. 

 

وتابع  أن رمضان صبحي سبق وصرح أنه لا يرغب في العودة للأهلي مره أخري ولكن ما بداخله أمر مختلف تماما. 

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إكرامي يكشف حقيقة رغبة رمضان صبحي في العودة للأهلي

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