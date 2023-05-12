الأهلي يتحدى الترجي في قمة إفريقية ساخنة.. الليلة

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفا ثقيلا على الترجي التونسي، اليوم الجمعة، في تمام العاشرة مساء، على الملعب الأولمبي حمادي العقربي في رادس، في إطار منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.

ويستهدف الأهلي بقيادة مديره الفني السويسري مارسيل كولر، تحقيق نتيجة إيجابية أمام الترجي في مباراة اليوم، وقطع خطوة كبيرة نحو التأهل إلى المباراة النهائية.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: علي لطفي - مصطفي شوبير - محمد هاني - خالد عبدالفتاح - ياسر ابراهيم - محمد عبدالمنعم - علي معلول - محمود متولي - محمد أشرف - أليو ديانج - أحمد القندوسي - مروان عطية - حمدي فتحي - محمد مجدي أفشة - حسين الشحات - بيرسي تاو - طاهر محمد طاهر - أحمد عبدالقادر - محمود كهربا - محمد شريف - عمرو السولية - احمد نبيل كوكا - محمد فخري - محمد الضاوي.

في المقابل يعاني الترجي من يغيب عديدة، حيث أكدت تقارير صحفية، خروج معز بن شريفية، حارس مرمى باب سويقة، من حسابات الجهاز الفني أمام الأهلي بسبب الإصابة، لينضم إلى قائمة الغائبين والتي تضم حمدو الهوني وغيلان الشعلالي ورياض بن عياد ومحمد شرارة وهاني عمامو ورائد بوشنيبة ومالك النهري وزين الدين ساسي والوهابي.

وحجز الأهلي مقعده في نصف نهائي أبطال إفريقيا بعد التغلب على الرجاء المغربي بهدفين دون رد بمجموعة مباراتي الذهاب والإياب، بينما صعد الترجي على حساب شبيبة القبائل.

يذكر أن آخر مباراة جمعت الأهلي والترجي على ملعب رادس في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2021، وفاز الأهلي بهدف نظيف سجله محمد شريف.