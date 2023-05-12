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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مشاركة ضعيفة في الجمعية العمومية العادية لنقابة الأطباء.. صور

عمومية الأطباء
عمومية الأطباء

أعلن الدكتور محمد فريد حمدي أمين عام نقابة الأطباء، تواصل عملية التسجيل لحضور الجمعية العمومية العادية بدار الحكمة على تبدء فعاليات الجمعية العمومية الثانية ظهرا.

وأضاف أن النصاب القانوني للانعقاد هو 1000 ألف طبيب وطبيبة "لم يتجاوز الحضور حتى الآن 200 عضو"، وفي حال عدم اكتمال النصاب يتم انعقادها يوم الجمعة 26 مايو بنصاب 300 طبيب وطبيبة. 

ودعا أمين عام النقابة، أعضاء الجمعية العمومية للحضور والمشاركة بقوة في الجمعية العمومية والتي تناقش أنشطة النقابة في المجالات واللجان المختلفة واعتماد الميزانيات السابقة بالإضافة إلى المناقشات البناءة حول بعض البنود المضافة الي جدول أعمال الجمعية العمومية العادية "12 مايو " بدار الحكمة، ومنها:

  • قانون المسؤولية الطبية وتأخر صدوره.
  • الإعتداءات المتكررة على المنشآت الصحية والعاملين بها وآليات تحجيمها و تنفيذ وتغليظ العقوبات نحوها.
  • معوقات وعراقيل تراخيص المنشآت الطبية الخاصة ورسوم اللافتات والنفايات الطبية الخطرة.
  • آليات المحاسبة الضريبية للأطباء ومنظومة الفاتورة الإلكترونية.
  • تعديل بعض مواد لائحة آداب المهنة.
عمومية الأطباء 
عمومية الأطباء
عمومية الأطباء
عمومية الأطباء
عمومية الأطباء
عمومية الأطباء
عمومية الأطباء
عمومية الأطباء
عمومية الأطباء
عمومية الأطباء
عمومية الأطباء

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