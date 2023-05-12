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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العراق.. اعتقال المطربة الشعبية عنود الأسمر

مطربة عراقية
مطربة عراقية

أصدرت وزارة الداخلية العراقية بيانا أعلنت فيه اعتقال السلطات العراقية الليلة الماضية المطربة الشعبية المعروفة باسم "عنود الأسمر" لـ"إخلالها بالحياء".


وأشارت الوزارة العراقية في بيان إلى أن الجهات المختصة في وزارة الداخلية مستمرة  بمتابعة أصحاب المحتويات الهابطة وكذلك الأشخاص الذين يسيئون إلى ابناء شعبنا العراقي. 

ونوهت الوزارة بأنه ووفق أوامر قضائية تمكنت قوة من الداخلية في القبض على المتهمة (س. س. م) في بغداد وذلك لقيامها بفعل مخل بالحياء وفق أحكام المادة 403 من قانون العقوبات العراقي".


وقال البيان: "وزارة الداخلية ستواصل العمل من أجل القضاء على الحالات والظواهر الدخيلة على المجتمع العراقي ووضع المعالجات الفورية والسريعة لتعزيز الأمن والاستقرار في مختلف مناطق البلاد".

يشار إلى أن السلطات العراقية نفذت حملة اعتقالات خلال الأشهر الماضية بتهمة "المحتوى الهابط" الأمر الذي أثار جدلا واسعا في العراق. 

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