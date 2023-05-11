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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بيان عاجل من الطيران المدني..

العراق توقف الرحلات على هذا النوع من الطائرات

العراق - علم
العراق - علم

أصدرت السلطات العراقية بيانا عاجلا بشأن إيقاف بعض طائرات الخطوط الجوية العراقية حيث قالت : تود سلطة الطيران المدني العراقي أن توضح للرأي العام بخصوص إيقاف بعض طائرات شركة الخطوط الجوية العراقية نوع A220 عن العمل وذلك آثر تعرض محركاتها لمشاكل فنية .

وأضاف البيان : كما تبين السلطـة أن قرار الإيقاف هذا جاء من منطلق المسؤولية في الحفاظ على سلامة المسافرين والحركة الجوية بعد المؤشرات الفنية الأولية التي كشفت عن تعرض محرك الطائرة ذات التسجيل YI-ARI إلى تلف أجزاء من البطانة الداخلية لغطاء المحرك بتاريخ 30/4/2023 وكسر أجزاء من زعانف المروحة خلال هبوطها في مطار بغداد الدولي واعقب هذا العارض بيومين طائرة أخرى لشركة الخطوط الجوية العراقية نوع A220 ذات التسجيل YI-ARI الى نفس الضرر في احد المحركات أثناء توجهها إلى تونس.

كما  اكدت سلطة الطيران المدني بإن هذه المؤشرات وخلال فترات زمنية متقاربة تستدعي في عالم الطيران إتخاذ الإجراء المناسب والسريع حفاظاً على سلامة المسافرين والطواقم الجوية والطائرات من أي عواقب أخرى.

يشار الي  أن العديد من شركات الطيران تستخدم نفس نوع محركات طائرات A220 ، قد تعرضت لذات المشاكل الفنية في محركاتها وقامت تلك الشركات بإيقاف تشغيل تلك الطائرات كشركة الطيران السويسرية والمصرية للطيران وشركات أخرى حفاظاً على معايير السلامة الجوية. 

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