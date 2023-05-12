نيرة أشرف تظهر في العراق.. شاب يطعن فتاة بسكين لرفضها الزواج منه

على غرار القصة المأساوية التي عاشتها الفتاة المصرية، نيرة أشرف، أقدم شاب عراقي عند تمام الساعة 9 صباحا من يوم الخميس على محاولة قتل زميلته أمام باب جامعة البصرة، وكل ذنبها أنها رفضت الزواج منه.

وقام المتهم الهارب، ضياء عادل، وهو من أهالي كربلاء بطعن الطالبة، زينب كريم دعيم، بواسطة سكين بالرقبة والظهر طعنات خطيرة.

وترقد الضحية الآن في المستشفى التعليمي بالمدينة في حالة حرجة جداً.

يشار إلى أن حالات العنف الأسري في العراق تتزايد بصورة مقلقة ومضطردة، وغالبية الضحايا هم من النساء والأطفال.

وما يزيد المشهد تعقيداً أن النساء المعنفات لا يجدن من يحتمين بهم، في ظل عدم وجود ملاذات آمنة كافية لاستقبال الأعداد الكبيرة والمتزايدة من ضحايا جرائم العنف الأسري في البلاد.

وقد أشعلت هذه الحادثة غضبا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات بانزال أشد العقوبات بالفاعل ليكون عبرة لغيره.