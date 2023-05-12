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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أثار الجدل بأرض الرافدين.. سياسي عراقي يتهم الموساد الإسرائيلي بقتل الإمام علي

صدى البلد

عاصفة من الجدل والسخرية، أطلقها زعيم عصائب أهل الحق، قيس الخزعلي بين العراقيين، بعد توجيه الاتهام للمخابرات الإسرائيلية بقتل الإمام علي بن أبي طالب.

تداول العديد من العراقيين على مواقع التواصل خلال الساعات الماضية فيديو للخزعلي، يتحدث فيه خلال محاضرة حول "الفكر المهدوي"، عن "الإمام علي"، زاعماً أن "أصحاب الرايات الحمراء وهم الموساد وراء اغتياله".


وأثارت تلك التصريحات العديد من الردود الساخرة، بين من ذكر الرجل بأن الموساد وإسرائيل برمتها لم تكن موجودة في ذلك العصر.

"أصله هندي"
فيما اعتبر آخرون أن الخزعلي لا يدري ما يقوله.

كما ذكر البعض الآخر بتصريحاته التي زعم فيها أن الرئيس العراقي السابق صدام حسين أصله هندي!

فهذه ليست المرة الأولى التي يثير فيها الخزعلي جدلاً، إذ فجر موجة انتقادات بين العراقيين أواخر الشهر الماضي (أبريل)، حين زعم خلال خطبة صلاة عيد الفطر أن تحليل الجينات (DNA) لصدام حسين أثبت أنه من الهند.

وكانت مجلة "الشبكة" التابعة لإعلام الدولة الرسمي، نشرت عام 2017 تحقيقاً عن أصول صدام، زعمت فيه أن فحص جينات أثبت أنه ينتمي لسلالة "L" المنتشرة في جنوب آسيا، خصوصاً في باكستان والهند وطاجيكستان وبلوشستان إيران وأفغانستان، وبنسب أقل في عموم الشرق الأوسط.

إلا أن تلك الدراسة لم تذكر حينها كيف تم التوصل إلى تلك النتيجة، ولم تشر إلى مصدر علمي يؤكد تلك المزاعم.

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