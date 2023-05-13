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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

قارئة تستغيث بصدي البلد للبحث عن أسرة طفلة تم العثور عليها

الطفلة التي تم العثور
الطفلة التي تم العثور عليها ض

أرسل القارئ ناجي منير يستغيث بخدمة بين الناس بموقع صدي البلد للبحث عن أسرة طفلة تم العثور عليها .

وقال في استغاثته تم العثور علي هذه البنت وهي موجوده الان فى حلوان ومتعرفش اى حاجه غير انها من المرج برجاء من يتعرف عليها يتواصل علي رقم  01117291002 .

ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملهاش الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين التواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.1

القارئ العثور عليها المتابعة المستمرة الوزارات المعنية حل مشاكل المواطنين طفلة تم العثور عليها قارئة تستغيث

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