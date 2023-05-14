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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تذبذب قوي في أسعار الذهب اليوم.. وهذه قيمة عيار 21

صدى البلد

شهدت أسعار الذهب تذبذب قوي خلال الايام القليلة الماضية ، ما بين صعود وهبوط،على مستوى جميع الأعيرة الذهبية.

 

وخلال تعاملات السبت، انخفض سعر الذهب اليوم في مستهل التعاملات بمتوسط 100 جنيه، ثم عوَض المبلغ ذاته، مساء اليوم ثم تراجع مره أخرى 50 جنيها، بعدها ارتفع سعر الجرام 30 جنيها ثم ارتفاع 20 جنيها في ختام التعاملات.

سعر الذهب اليوم

ويقدم موقع صدى البلد الاخباري  سعر الذهب اليوم الاحد 14-5-2023، في مصر، حيث يهتم العديد من المواطنين بمتابعة أسعار الذهب خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار

سعر الذهب عيار 24

سجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا بيع 2.629 شراء 2.743

سعر الذهب عيار 22

وسجّل سعر جرام الذهب اليوم عيار 22 بيع 2,410 شراء 2,514

أسعار الذهب اليوم 

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
أسعار الذهب عيار 24بيع 2,629 شراء 2,743
أسعار الذهب عيار 22بيع 2,410 شراء 2,514
أسعار الذهب عيار 21بيع 2,300 شراء 2,400
أسعار الذهب عيار 18بيع 1,971 شراء 2,057
أسعار الذهب عيار 14بيع 1,533 شراء 1,600
أسعار الذهب عيار 12بيع 1,314 شراء 1,371
الاونصةبيع 81,749 شراء 85,303
أسعار الجنيه الذهب اليومبيع 18,400 شراء 19,200
الكيلوبيع 2,628,571 شراء 2,742,857

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارا سجل بيع 2,300 شراء 2,400

سعر الذهب عيار 18 

سعر الذهب عيار 18 اليوم بيع 1,971 شراء 2,057

سعر الجنيه الذهب اليوم 

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 18,400 شراء 19,200

 

 

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