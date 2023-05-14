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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير المالية السوداني يفجر مفاجأة بشأن النظام المصرفي

صدى البلد

قال وزير المالية السوداني، جبريل إبراهيم، اليوم، إن النظام المصرفي معطل بصورة شبه كاملة في البلاد؛ بسبب حرب الخرطوم.

وقد أفادت مصادر صحفية، في وقت سابق من اليوم، بأن رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أعفي محافظ البنك المركزي السوداني، محمد الفاتح زين العابدين، من منصبه.

وأضافت وسائل الإعلام، أن البرهان أعلن تعيين الصديق علي أحمد محافظا جديدا للبنك المركزي السوداني.

ويشهد السودان مواجهات عنيفة منذ منتصف الشهر الماضي بين الجيش بقيادة رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، وميليشيا الدعم السريع المتمردة بقيادة محمد حمدان دقلو، أسفر عنها مقتل مئات الأشخاص وإصابة الآلاف.

وقد أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، قرارا، اليوم، بتجميد حسابات ميليشيا الدعم السريع وشركاتها في بنوك السودان داخليا وخارجيا.

كما قرر البرهان، منع صرف أي استحقاقات أو ميزانيات لميليشيا الدعم السريع، حسبما ذكرت وسائل إعلام عربية.

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