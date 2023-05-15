سارة زهران المرشح لمنصب العمدة في المنوفية تكشف جوانب من حياتها

خصص برنامج "مساء دي إم سي" المذاع على قناة "دي إم سي" فقرة خاصة للحديث عن المرأة المصرية، وتوليها منصب "العمدة".

وقالت سارة زهران المرشح لمنصب أول عمدة في المنوفية، إنها قدمت على دراسات عليا بعد الجامعة، بالإضافة إلى عملها في القرية، متابعة: حصلت على الدبلومة والماجيستير والدكتوراه في جامعة حلوان.

وأضافت:" أتميز بفكرة تقسيم الوقت، متابعة: الاعتراض من قبل الأهالي لتقديمي على منصب العمدة بسبب الجنس والنوع.

وتحدثت العمدة إيفا هابيل، عمدة قرية "كوم بوها" بأسيوط سابقا، قائلة: 80% من القيادات النسائية من الصعيد، والمرأة في الصعيد أصبح لها وضع وقيمة.