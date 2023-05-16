أخبار السيارات |أسعار جاك JS3 "الجديدة" أرخص سيارة كروس أوفر..أسعار جديدة لـ 5 سيارات "زيرو" في مصر تبدأ من 415 ألف جنيه

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها في التالي :

شهدت السيارة جاك JS3 زيادة سعرية جديدة داخل السوق المصري، حيث ارتفع سعر السيارة بنسبة بلغت 50 ألف جنيه، شملت الفئة الوحيدة المطروحة من تلك النسخة، والتي تعد من ارخص سيارات شركة جاك الصينية المقدمة محليًا، من فئة الكروس اوفر الرياضية.

تعود السيارة بيستون T55 من جديد داخل السوق المصري، وذلك بعد طرح موديلات 2023 الجديدة، بزيادة سعرية تراوحت بين 303 ألف و 364 ألف جنيه، شملت جميع الفئات المقدمة محليًا من هذه النسخة، والتي تنتمي إلى عائلة السيارات الرياضية SUV.

شهدت أسعار السيارات في مصر بعد التغيرات الجديدة خلال مايو الجاري، حيث ارتفعت أسعار النسخة فيات تيبو بقيمة تتراوح بين 175 ألف و 205 الف جنيه، بالإضافة إلى ارخص سيارات شركة شيري وهي السيارة اريزو 5 2023 والتي ارتفعت أسعارها بقيمة بلغت 15 الف جنيه.

تطرح شركة رينو عملاقة تصنيع السيارات الفرنسية، باقة من الطرازات المتعددة داخل السوق المصري، ومن بينهم السيارة ستيب واي ذات المظهر الرياضي، حيث يتم تقديمها محليًا من خلال فئتين وبسعر يعدى حاجر الـ 500 ألف جنيه.

يحظى السوق السعودي للسيارات بالعديد من الطرازات القوية والمنوعة، والتي تختلف بحسب التصميم الخارجي، والتجهيزات الداخلية، إضافةً إلى القدرات الفنية، ومنها فئة السيارات الخارقة، والتي تنال إعجاب الكثير من محبي عالم السيارات.

ارتفعت القائمة الخاصة بسيارات شركة جاك الصينية المقدمة بالسوق المصري، ومنها النسخة JS4 والتي تنتمي إلى الفئة الرياضية المتعددة الاستخدام SUV، وجاءت تلك السيارة بزيادة اجمالية بلغت 50 ألف جنيه، شملت جميع الفئات المطروحة محليًا.

تواصل شركة بيستون من تواجدها في مصر، بعد طرح موديلات 2023 الجديدة، وشملت النسخة T33 التي تنتمي إلى طرازات الفئة الرياضية، حيث يتم طرحها داخل السوق المصري عبر فئتين من التجهيزات، وبسعر رسمي يبدأ من 845 الف جنيه.

تعتبر النسخة مرسيدس SL 63 AMG واحدة من اقوى إصدارات الصانع الألماني المخضرم، والتي خضعت لبعض الترقيات القوية من قبل فريق Keyvany المتخصص في مجال تعديل السيارات، لتظهر من جديد ببعض اللمسات الخارجية القوية، بالإضافة إلى عدد من الترقيات الداخلية والفنية أيضا.

تقدم شركة بيستون العديد من الطرازات المتنوعة داخل السوق المصري، بين الفئة الرياضية SUV والكروس اوفر، بالاضافة إلى اطلالة السيدان عبر نسختها B70، التي كانت تقدم محليًا عبر 3 فئات من التجهيزات، لتعود مرة اخرى بعد طرح موديل 2023 وتقديم فئة رابعة جديدة.