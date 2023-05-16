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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ذعر في فرنسا بعد تصريحات ماكرون بشأن أوكرانيا

ماكرون وزيلينسكي
ماكرون وزيلينسكي

قال السياسي الفرنسي وعضو البرلمان الأوروبي السابق، فلوريان فيليبو، إن زيادة الدعم العسكري لأوكرانيا ستكون مدمرة لـ فرنسا.

وكتب فيليبو، في تغريدة على “تويتر”، "فرنسا ستزيد الدعم العسكري لأوكرانيا.. جاء بيان ماكرون الجنوني في وقت يخبرنا فيه أنه لا يمكننا تمويل المعاشات التقاعدية! هذا انتحار ويجب إيقافه".

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وفي وقت سابق، أجرى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، محادثات مع نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي في باريس.

وتعتزم فرنسا تدريب عدة كتائب أوكرانية في الأسابيع المقبلة وتجهيزها بعشرات المركبات المدرعة ودبابات AMX-10RC الخفيفة.

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