قالت صحيفة “Magyar Nemzet” المجرية، إن رغبة أوكرانيا في تقويض خط أنابيب النفط دروجبا يمكن وصفها بأنها عدوان ضد دولة عضو في حلف الناتو.

وقال خبير السياسة الأمنية والخبير الاقتصادي، جيورجي نوجرادي، للصحيفة: "لقد أرادوا، من الناحية المجازية، مهاجمة بلد عضو بالتحالف، عن طريق تفجير خط أنابيب النفط من أجل وضع الصناعة المجرية في موقف صعب".

المادة 5 من ميثاق الناتو

وأشار إلي أن مثل هذا العمل العدواني يمكن أن يكون سببًا لتفعيل المادة 5 من ميثاق الناتو، التي تنص على أن هجومًا على دولة أو أكثر من الدول الأعضاء في الناتو يعتبر هجومًا على الحلف بأكمله.

وقال: "أوكرانيا، مثل جميع الدول المشاركة في ميثاق الطاقة الدولي ، يجب أن تضمن العبور ، حتى لو كان لها صراع مع دولة أخرى، لا يمكن أن تعرض للخطر إمدادات دول ثالثة، وقد تعهدت كييف بهذا الالتزام".

وأضاف أن نية أوكرانيا أصبحت تهديدًا غير مسبوقا للمجر من حيث القانون الدولي والالتزامات التعاهدية، ولا يمكن تبريرها.