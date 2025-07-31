المركز الكاثوليكي يكشف عن اللحظات الأخيرة في حياة الراحل لطفي لبيب

تحدث الأب بطرس دانيال رئيس المركز الكاثوليكي عن كواليس الساعات الأخيرة في حياة النجم الراحل لطفي لبيب، وتفاصيل حالته الصحية والأزمة التي تعرض لها مؤخرًا، مقدمًا التعازي لأسرته وللفن المصري على فقدان نجم كبير وقدير.



وقال بطرس دانيال خلال تصريحات تليفزيونية إن اللقاء الأخير الذي جمع بينهما كان منذ أسبوعين: «قابلته من أسبوعين والدكاترة قالوله انت حصلت معاك معجزة، بسبب رحمة ربنا أولًا ودعوات الجمهور والمحبين، وكان سعيد جدا، ورافقني في الزيارة الفنان حمزة العيلي.



وتابع: الراحل لطفي لبيب كان سعيدا جدًا بالزيارة ومدح حمزة العيلي بشكل رهيب وقاله انت فنان مبدع ورائع ومن أحسن الفنانين الشباب، وشجعه وشكر فيه زي ما كان متعود يعمل كدة مع كل الفنانين الشباب.



واستكمل بطرس دانيال: كان الدكاترة مانعينه من الكلام، لكنه كان عايز يعبر عن سعادته بالزيارة وكرمه في استقبال الضيوف كعادته وحبه للناس.



وعن تفاصيل التواصل بينهما بعد هذه الزيارة، أوضح رئيس المركز الكاثوليكي أنه كان هناك العديد من الفنانين يحاولون زيارته ولكن لم يحدث بسبب تطورات أزمته الصحية ومنعه من الكلام، ولكن أول أمس تعرض لأزمة مفاجأة.

وتابع: أسرة الراحل لطفي لبيب اضطرت في الوقت دة ينقلوه للمستشفى والدكاترة قالولهم لازم يدخل في العناية المركزة، وحطوله أنبوبة علشان يقدر يتنفس بيها طبيعي وظل هناك حتى توفى.