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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الاتفاق السعودي يدعم هجومه رسميا بالتعاقد مع أحمد حسن كوكا في صفقة انتقال حر

احمد حسن كوكا
احمد حسن كوكا
حمزة شعيب

أعلن نادي الاتفاق السعودي، الخميس، ضم المهاجم المصري أحمد حسن "كوكا" رسميًا إلى صفوف الفريق، في صفقة انتقال حر، بعد اجتيازه الفحوصات الطبية خلال معسكر الفريق الإعدادي المقام حاليًا في البرتغال.

وأكد النادي عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" (تويتر سابقًا) انضمام اللاعب، مكتفيًا بعبارة: "كـوكا اتفاقي"، دون الكشف عن تفاصيل العقد أو مدته.

ويأتي التعاقد مع كوكا (32 عامًا) ضمن سياسة إدارة الاتفاق لترشيد الإنفاق، والاعتماد على اللاعبين أصحاب الخبرات المتاحة بالمجان، استعدادًا للموسم الجديد 2025-2026.

وجاء التحرك نحو ضم كوكا لتعويض غياب المهاجم الفرنسي موسى ديمبيلي، الذي سيبتعد عن الملاعب في بداية الموسم بسبب إصابة في وتر أكيليس. ورأت إدارة الاتفاق أن اللاعب المصري خيار مناسب لتدعيم الخط الأمامي، نظرًا لسجله التهديفي الجيد وخبرته الدولية الواسعة.

وكان أحمد حسن كوكا قد أنهى مؤخرًا رحلته مع نادي لوهافر الفرنسي، الذي انضم إليه في يناير الماضي، حيث شارك في 16 مباراة وسجل 3 أهداف، أبرزها هدف من ركلة جزاء ساهم في بقاء الفريق بالدوري الفرنسي الدرجة الأولى.

من جانبه، وجه نادي لوهافر شكره للاعب بعد نهاية عقده، مشيدًا بمساهمته الإيجابية مع الفريق خلال فترة تواجده القصيرة.

الاتفاق السعودي احمد حسن كوكا كوكا

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