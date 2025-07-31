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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

نهاية طيبة.. شوبير يعلق على حصول كولر على باقي راتبه

كولر
كولر
يارا أمين

علق الإعلامي أحمد شوبير، على توصل النادي الأهلي لاتفاق نهائي مع المدرب السابق كولر فيما يخص باقي راتبه.

وكتب شوبير عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "دينو لامبرتى وكيل كولر يعلن توصل الأهلى الى اتفاق معه واسدال الستار نهائيا بحصوله علي راتب 3 شهور، نهاية طيبه لمدرب حقق انجازات هائلة مع الاهلي سيظل يحظي باحترام كبير من الجميع وتأكيد على ثوابت النادي الاهلي في التعامل المحترم مع الجميع خصوصا المخلصين منهم".

وكان النادي الأهلي قد أنهى رسميًا علاقته بالمدير الفني السويسري، عقب الخروج من بطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث تم الاتفاق حينها على إنهاء العقد بالتراضي وبطريقة تحفظ كرامة النادي والمدرب، وفقًا لما أعلنه بيان مجلس الإدارة.

كولر يحصل على مستحقاته كاملة بعد الرحيل

وأكد وكيل كولر، في بيان رسمي عبر انستجرام، أن المدرب حصل على قيمة ثلاثة أشهر كفترة إشعار، إضافة إلى جميع المستحقات والمكافآت المتأخرة عن الموسم المنقضي، والذي انتهى في 30 يونيو 2025.


وأوضح البيان أن هذه الخطوة جاءت في إطار العلاقة المحترمة بين الطرفين، مضيفًا:"نثمن تقدير النادي الأهلي لإسهامات كولر، ونتمنى لهم التوفيق في المرحلة القادمة."

https://www.instagram.com/dinolamberti/?utm_source=ig_embed&ig_rid=c091e3e2-f3d5-43e0-8a15-019cdb58ec31

وكان كولر قد تولى القيادة الفنية للأهلي في سبتمبر 2022، وخلال ولايته حقق الفريق الأحمر 11 لقبًا محليًا وقاريًا، كما أنهى مشاركته في كأس العالم للأندية بالمركز الثالث.

ويمتلك المدرب السويسري بندًا في عقده السابق يسمح له بالحصول على راتبه لمدة عام بعد فسخ التعاقد.

أحمد شوبير الأهلي كولر فيسبوك دينو لامبرتى

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