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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

فركش Just You ثالث حكايات ما تراه ليس كما يبدو | صور

تارا عماد
تارا عماد
تقى الجيزاوي

احتفل صناع وأبطال حكاية "Just You" من مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" بانتهاء تصوير الحلقات الخمس، في أجواء ودية دافئة مليئة بالسعادة، وذلك بعد انتهاء آخر مشاهد العمل داخل أحد مواقع التصوير، ليكون بذلك ثالث عمل يُنجز من بين حكايات المسلسل السبع.

وحضر الاحتفال فريق العمل بالكامل، وعلى رأسهم النجمة تارا عماد، والفنان عمرو جمال، ووفاء صادق، وبسمة داوود، إلى جانب المخرج جمال خزيم، والمؤلف محمد حجاب، وعدد من المشاركين خلف الكاميرا.

وبعد إعلان مخرج العمل فركش التصوير بدأ الحضور التقاط الصور التذكارية وتقطيع التورتة، احتفالا بانتهاء التصوير، ودخول العمل ضمن قائمة الحكايات التي انتهى تصويرها، وتستعد للعرض.

وتُعد "Just You" واحدة من الحكايات ذات الطابع النفسي والإنساني في مسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو"، وتحمل في طياتها كثيرًا من الغموض والمشاعر المتداخلة، في إطار درامي مشوّق يجمع بين الواقع والخيال، وهو ما يتماشى مع هوية المسلسل القائم على المفاجآت وتبدّل الحقائق.

المسلسل يضم سبع حكايات مستقلة، يُعرض قريبًا على منصتي Watch It وشاهد، إلى جانب قناتي DMC وDMC دراما، وقد بدأ الجمهور بالفعل في التفاعل الكبير مع البرومو الرسمي، الذي كشف عن أجواء من التشويق والغموض، وسط مشاركة عدد من النجوم الشباب في البطولة.

حكاية "Just You" هي ثالث الحكايات التي تنتهي من التصوير بعد "فلاش باك" و"بتوقيت 28"، ويُنتظر الكشف عن موعد عرضها ضمن الخطة الدرامية للمسلسل، الذي يُشرف على إنتاجه كريم أبو ذكري، ويُعد من أكثر الأعمال المنتظرة خلال الموسم الدرامي الحالي.

تارا عماد ما تراه ليس كما يبدو عمرو جمال وفاء صادق

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