قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
85.37% لعلمي علوم و79.76% رياضة و79.76% لأدبي.. ننشر الحدود الدنيا لتنسيق المرحلة الأولى لطلاب الثانوية العامة النظام القديم
طن حشيش .. الداخلية تحبط محاولة ترويج مخدرات بقيمة 100 مليون جنيه
سر غياب رمضان صبحي عن ودية بيراميدز أمام قاسم باشا
الوزير: رقابة صارمة بالكاميرات والرادارات لضبط السرعات وتفعيل التفتيش الأمني بالتحويلات المرورية
الثلاثاء المقبل .. انطلاق المرحلة الأولى من تنسيق الجامعات 2025 عبر هذا الرابط
علوم 88.29% ورياضة 83.90% وأدبي 80.98%.. إعلان الحد الأدنى لتنسيق الجامعات المرحلة الأولى
مدبولي: لا ننكر مشكلات الطرق.. وسنعالجها بتحسين الصيانة وجودة التشغيل
أذكار المساء مكتوبة.. 15 دعاء و3 آيات تحفظك طوال الليل حتى الصباح
خطوات استخراج تصريح سفر 2025 بالموبيل
بعد وفاته بحادث.. ننشر أول صورة لـ اللواء عصام عبدالله مدير أمن الوادي الجديد
أسباب فنية جاري العمل على كشفها.. أول تعليق من الكهرباء على أزمة الجيزة
ضربة البداية أمام مودرن| الأهلي يدخل الموسم الجديد للدوري بمعنويات عالية.. ويعود للتديب غدا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بوستر غامض وفضول جمهور .. "ما تراه ليس كما يبدو" يكشف عن أول ملامحه

بوستر مسلسل ما تراه ليس كما يبدو
بوستر مسلسل ما تراه ليس كما يبدو
تقى الجيزاوي

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" البوستر الرسمي الأول للعمل، الذي من المنتظر عرضه يوم 9 أغسطس المقبل عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومنصاتها الرقمية، ليثير البوستر فضول الجمهور بفضل تصميمه الغامض ورسائله البصرية غير التقليدية.

جاء البوستر متماشيًا مع عنوان العمل وسلوجنه، حيث ظهرت سيارة تقف في ليل معتم، يغمرها ضوء خافت وسط أجواء ضبابية، مما يعكس الطابع التشويقي والواقعي للمسلسل، الذي يعتمد على قصص إنسانية تبدو في ظاهرها بسيطة، لكنها تحمل في طياتها أسرارًا وأبعادًا نفسية.

7 حكايات مختلفة.. وفريق عمل متنوع

يتكون المسلسل من 35 حلقة، مقسمة إلى 7 قصص منفصلة، تمتد كل قصة على مدار 5 حلقات، وتُقدَّم كل حكاية بفريق عمل مختلف، سواء على مستوى الأبطال أو الكُتّاب أو المخرجين، مع توحيد الطابع البصري والفكري تحت مظلة واحدة هي: “ما تراه، ليس كما يبدو”.

أبطال مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

ومن أبرز النجوم المشاركين في بطولات الحكايات: أحمد خالد صالح، هنادي مهنى، تارا عماد، ليلى زاهر، أحمد جمال سعيد، شيري عادل، خالد أنور، أحمد الرافعي، مريم الجندي، يوسف عثمان، نانسي هلال، وآخرين من شباب الدراما وأجيالها المتعاقبة.

تفاعل واسع على السوشيال ميديا

شهد البوستر تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث شاركه عدد كبير من أبطال وصنّاع العمل عبر حساباتهم، وأشاد المتابعون بالتصميم المثير للاهتمام، وتساءل كثيرون عن طبيعة القصص التي ستُعرض، خاصة مع التكتم الذي يحيط ببعض تفاصيلها حتى الآن.

إنتاج متجدد ومغامرة درامية

المسلسل من إنتاج شركة K Media للمنتج كريم أبو ذكري، ويُعد من التجارب الدرامية التي تراهن على روح الشباب في الكتابة والإخراج والتمثيل، إلى جانب تقديم معالجة جديدة للدراما الواقعية الممزوجة بالإثارة النفسية والتشويق.

ويُعد العمل من أبرز الأعمال المنتظرة في موسم أغسطس الدرامي، نظرًا لاختلاف فكرته واعتماده على نمط القصص القصيرة التي تتيح مساحة للتجريب والعمق، وسط تناغم بصري وفكري يربط كل الحكايات بخيط سردي واحد، يجسد الفكرة الأساسية: "ليس كل ما تراه كما يبدو".

مسلسل ما تراه ليس كما يبدو أبطال مسلسل ما تراه ليس مما يبدو هنادي مهنا ليلى زاهر تارا عماد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تظلمات الثانوية العامة 2025

بدء تظلمات الثانوية العامة 2025 "إلكترونيا" عبر هذا الرابط .. سجل الآن

أسلاك عطل محطة جزيرة الدهب

بعد انقطاعها 12 ساعة.. موعد عودة الكهرباء و المياه في الجيزة

وزير الصحة

بالأسماء.. حركة مديري ووكلاء مديريات الشئون الصحية بمحافظات الجمهورية لعام 2025

تظلمات الثانوية العامة 2025

رابط تظلمات الثانوية العامة 2025 وخطوات التسجيل

سعر الذهب اليوم الأحد 27 يوليو 2025.. تراجع جميع الأعيرة والجنيه يخسر 700 جنيه

سعر الذهب اليوم الأحد 27 يوليو 2025.. تراجع كبير في جميع الأعيرة

حالة الطقس اليوم الأحد

أصعب 48 ساعة في مصر.. الأحد والاثنين ذروة الموجة الحارة وهذه درجات الحرارة المحسوسة

صورة أرشيفية

الأرصاد: ذروة الموجة الحارة تستمر حتى الثلاثاء والحرارة تتجاوز 45 درجة

تنسيق الجامعات 2025

الآن رابط تنسيق المرحلة الأولي بتنسيق الجامعات 2025 لتسجيل الرغبات

ترشيحاتنا

آباء الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

لقاء الأنبا أنجيلوس مع كهنة مجالس الأحوال الشخصية الفرعية للقاهرة والجيزة

الأنبا دانيال لطفي

الأنبا دانيال يترأس المؤتمر الأول لخدام وخادمات المرحلة الثانوية بالكنيسة الكاثوليكية بمصر

تنسيق الجامعات 2025

الكليات المتاحة بالمرحلة الأولى للشعبتين العلمية والأدبية في تنسيق 2025

بالصور

محافظ الشرقية يتفقد نفق حسن صالح بالزقازيق ويوجه بحل أزمة تسرب المياه

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية يهنئ مدير الأمن لاستمراره في أداء مهام عمله

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

كيف يقي المغنيسيوم الإنسان من حصوات الكلى والأمراض المزمنة؟

كيف يقيك المغنيسيوم من حصوات الكلى والأمراض المزمنة؟
كيف يقيك المغنيسيوم من حصوات الكلى والأمراض المزمنة؟
كيف يقيك المغنيسيوم من حصوات الكلى والأمراض المزمنة؟

بيطرى الشرقية: ضبط مجزر دواجن غير مُرخص و6 أطنان لحوم ودواجن وكبده مخالفة

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

فيديو

السيارة

ط.ـفل يقود سيارة بشوارع القاهرة .. تحرك فوري من الأمن

ايمان عبد اللطيف

إجازة المولد النبوي .. كم عدد الإجازات الرسمية الباقية في 2025 ؟

سما المصري بالحجاب

أستروا عليا ... سما المصري تعلن توبتها وترتدي الحجاب

زياد الرحباني

بعد وفاته ..زياد الرحباني لحن في عمر الـ١٧ وسر خلافه مع والدته فيروز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اكتئاب عالي الأداء

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: لماذا تُستهدف مصر؟ ولماذا تُنفق المليارات لتشويه صورتها؟

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: انسحاب ترامب ..هل يعيد تشكيل قواعد اللعبة بمفاوضات غزة؟

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تشويه صورة البرلمان.. معركة على شرعية التمثيل

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: البيوجاز في قرى مصر: طاقة نظيفة من قلب الريف

المزيد