بوستر غامض وفضول جمهور .. "ما تراه ليس كما يبدو" يكشف عن أول ملامحه

طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "ما تراه، ليس كما يبدو" البوستر الرسمي الأول للعمل، الذي من المنتظر عرضه يوم 9 أغسطس المقبل عبر قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ومنصاتها الرقمية، ليثير البوستر فضول الجمهور بفضل تصميمه الغامض ورسائله البصرية غير التقليدية.

جاء البوستر متماشيًا مع عنوان العمل وسلوجنه، حيث ظهرت سيارة تقف في ليل معتم، يغمرها ضوء خافت وسط أجواء ضبابية، مما يعكس الطابع التشويقي والواقعي للمسلسل، الذي يعتمد على قصص إنسانية تبدو في ظاهرها بسيطة، لكنها تحمل في طياتها أسرارًا وأبعادًا نفسية.

7 حكايات مختلفة.. وفريق عمل متنوع

يتكون المسلسل من 35 حلقة، مقسمة إلى 7 قصص منفصلة، تمتد كل قصة على مدار 5 حلقات، وتُقدَّم كل حكاية بفريق عمل مختلف، سواء على مستوى الأبطال أو الكُتّاب أو المخرجين، مع توحيد الطابع البصري والفكري تحت مظلة واحدة هي: “ما تراه، ليس كما يبدو”.

أبطال مسلسل ما تراه ليس كما يبدو

ومن أبرز النجوم المشاركين في بطولات الحكايات: أحمد خالد صالح، هنادي مهنى، تارا عماد، ليلى زاهر، أحمد جمال سعيد، شيري عادل، خالد أنور، أحمد الرافعي، مريم الجندي، يوسف عثمان، نانسي هلال، وآخرين من شباب الدراما وأجيالها المتعاقبة.

تفاعل واسع على السوشيال ميديا

شهد البوستر تفاعلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، حيث شاركه عدد كبير من أبطال وصنّاع العمل عبر حساباتهم، وأشاد المتابعون بالتصميم المثير للاهتمام، وتساءل كثيرون عن طبيعة القصص التي ستُعرض، خاصة مع التكتم الذي يحيط ببعض تفاصيلها حتى الآن.

إنتاج متجدد ومغامرة درامية

المسلسل من إنتاج شركة K Media للمنتج كريم أبو ذكري، ويُعد من التجارب الدرامية التي تراهن على روح الشباب في الكتابة والإخراج والتمثيل، إلى جانب تقديم معالجة جديدة للدراما الواقعية الممزوجة بالإثارة النفسية والتشويق.

ويُعد العمل من أبرز الأعمال المنتظرة في موسم أغسطس الدرامي، نظرًا لاختلاف فكرته واعتماده على نمط القصص القصيرة التي تتيح مساحة للتجريب والعمق، وسط تناغم بصري وفكري يربط كل الحكايات بخيط سردي واحد، يجسد الفكرة الأساسية: "ليس كل ما تراه كما يبدو".