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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

بطولة هنادي مهنا وتارا عماد "ما تراه، ليس كما يبدو" 7 حكايات منفصلة في عمل درامي

أبطال المسلسل
أبطال المسلسل
قسم الفن

يخوض المنتج كريم أبوذكري تجربة درامية مختلفة  بعنوان "ما تراه، ليس كما يبدو"، بالشراكة مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، حيث يضم المسلسل 7 حكايات مستقلة، يقدم من خلالها نوعية دراما متعددة ومتنوعة تجمع بين الاجتماعي، التشويق، والإنساني، على أن يُعرض العمل خلال موسم الصيف على شاشات المتحدة ومنصاتها الرقمية.

المسلسل مكون من 35 حلقة، موزعة على 7 حكايات، بحيث تتكون كل حكاية من 5 حلقات تُعرض بشكل متتابع، وتُقدَّم بفريق عمل مختلف، بما يشمل أبطالها، مؤلفيها، ومخرجيها، في محاولة لتقديم تنوع بصري ودرامي ضمن عمل واحد، يواكب الأذواق المختلفة للجمهور.

ويعتمد "ما تراه، ليس كما يبدو" على البطولة الجماعية لعدد كبير من النجوم الشباب الذين أثبتوا جدارتهم خلال السنوات الماضية، ومنهم: أحمد خالد صالح، مريم الجندي، هنادي مهنا، تارا عماد، رنا رئيس، أحمد جمال سعيد، هاجر الشرنوبي، ونانسي هلال، مع استمرار التعاقد مع مزيد من النجوم والمخرجين خلال الفترة المقبلة.

ومن المقرر انطلاق التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة، بعد الانتهاء من كافة التفاصيل التحضيرية واستكمال التعاقدات، في ظل حرص صُنّاع العمل على تقديم محتوى متميز من حيث الشكل والمضمون، بما يليق بتطور الصناعة الدرامية الحديثة في مصر.

يأتي هذا المشروع الجديد في أعقاب النجاح الكبير الذي حققه كريم أبوذكري في موسم رمضان الماضي بمسلسل "الكابتن"، الذي قام ببطولته أكرم حسني وآية سماحة وأحمد عبد الوهاب، وتصدر قوائم الأعلى مشاهدة على منصة Watch It خلال رمضان، ولا يزال يحتفظ بمكانته ضمن قائمة المسلسلات الأكثر مشاهدة حتى الآن، وسط إشادات نقدية وجماهيرية.

هنادي مهنا تارا عماد أحمد خالد صالح

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