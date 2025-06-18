صلاح الشرنوبي ينعى نجله بكلمات مؤثرة: "حبيبي ونور عيني"

نعى الموسيقار الكبير صلاح الشرنوبي نجله محمد، الذي وافته المنية يوم الأحد الماضي، في منشور مؤثر عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك".

ونشر الشرنوبي مجموعة من الصور التي تجمعه بابنه الراحل، موجّهًا له كلمات حزينة تعبّر عن ألم الفقد، حيث كتب:

"حبيبي ونور عيني محمد، ابني الأكبر وسندي، اللهم ارحمه واغفر له واحتسبه مع الأبرار في جنات الخلد آمين، وإنا لله وإنا إليه راجعون."

وقد تفاعل عدد كبير من متابعيه وأصدقائه في الوسط الفني مع المنشور، معبرين عن حزنهم وداعين بالرحمة للفقيد والصبر لعائلته.

وفاة ابن صلاح الشرنوبي

كان الفنان محمد الشرنوبي، أعلن عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وفاة ابن عمه، نجل الموسيقار صلاح الشرنوبي.

ولم تكشف أسرة الموسيقار صلاح الشرنوبي، أي تفاصيل أخرى حول الجنازة وتشييع الجثمان.

وكتب محمد الشرنوبي, عبر فيسبوك: «إنَّا لله وإنا اليه راجعون توفي إلى رحمة الله تعالى ابن عمي وحبيبي وأخويا الكبير المهندس محمد صلاح الشرنوبي نجل الموسيقار صلاح الشرنوبي، وشقيق كل من زياد ورامي الشرنوبي».