محمد الشرنوبي يتلقى عزاء ابن عمه نجل صلاح الشرنوبي



بدأ الموسيقار الكبير صلاح الشرنوبي، مساء اليوم، في استقبال المعزين في وفاة نجله المهندس محمد صلاح الشرنوبي، وذلك في مسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد، وسط أجواء من الحزن والحداد.





وكان الفنان محمد الشرنوبي، ابن شقيق الراحل، من أوائل الحاضرين لتلقي العزاء، إلى جانب المنشد الديني محمود التهامي، وعدد من الملحنين والموسيقيين، من بينهم الملحن محمد ضياء والملحن إيهاب عيد، بالإضافة إلى عدد من أفراد الوسط الفني.





ورغم حضور عدد من المصورين الصحفيين لتغطية العزاء، طلبت أسرة الموسيقار صلاح الشرنوبي من الأمن التدخل ومنع التصوير احترامًا لخصوصية المناسبة وحزن العائلة، وتم بالفعل صرف المصورين من داخل المسجد حفاظًا على حرمة المكان والموقف.

وكان محمد الشرنوبي قد أعلن عن وفاة ابن عمه عبر خاصية القصص على حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، ناعيًا الراحل بكلمات مؤثرة قال فيها:

“إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله تعالى ابن عمي وحبيبي وأخويا الكبير المهندس محمد صلاح الشرنوبي، نجل الموسيقار الكبير صلاح الشرنوبي، وشقيق كل من زياد ورامي الشرنوبي.”





يُشار إلى أن الفقيد ينتمي إلى واحدة من أبرز العائلات الموسيقية في مصر، والتي قدّمت الكثير من الإسهامات في المشهد الفني والغنائي خلال العقود الماضية.



