بدء توافد الفنانين على عزاء نجل صلاح الشرنوبي

بدأ الموسيقار الكبير صلاح الشرنوبي منذ قليل في استقبال المعزين في نجله المهندس محمد صلاح الشرنوبي، الذي وافته المنية مساء الأحد الماضي، وذلك بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.





وشهد العزاء حضور عدد من الشخصيات الفنية والموسيقية، وكان في مقدمة الحضور الفنان محمد الشرنوبي والمنشد الديني محمود التهامي، بالإضافة إلى الملحن محمد ضياء والملحن إيهاب عيد وعدد من الموسيقيين وأصدقاء الأسرة من الوسط الفني.





وأعلن الفنان محمد الشرنوبي نبأ الوفاة عبر حسابه على “إنستغرام” من خلال خاصية القصص، قائلاً:

“إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفي إلى رحمة الله تعالى ابن عمي وحبيبي وأخويا الكبير المهندس محمد صلاح الشرنوبي، نجل الموسيقار الكبير صلاح الشرنوبي، وشقيق كل من زياد ورامي الشرنوبي.”

يُذكر أن الراحل ينتمي إلى عائلة الشرنوبي الفنية، التي قدمت إسهامات بارزة في تاريخ الموسيقى والغناء المصري، حيث يُعد والده صلاح الشرنوبي من أهم رموز التلحين في مصر والعالم العربي.



