إصابة سائق في سقوط سيارته بترعة بأسوان

تعرضت سيارة ربع نقل للسقوط فى ترعة بمنطقة الرغامة شرق مدينة كوم أمبو بأسوان ما أسفر عن إصابة قائدها بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت الأجهزة المعنية بلاغاً يفيد بسقوط سيارة ربع نقل فى الترعة بمدينة كوم أمبو بأسوان، وإصابة قائد السيارة، وتم نقله إلى مستشفى كوم أمبو المركزى، لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

وانتقلت الأجهزة المعنية إلى محل الواقعة لمعاينته والوقوف على أسباب الواقعة، وإزالة آثار الحادث عن الطريق أمام حركة السيارات، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لتباشر تحقيقاتها.

حادث

فيما لفظ طفلان أنفاسهما الأخيرة، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس، جراء حادث دهس قطار أثناء عبورهما مزلقان الشيخ عامر بمدينة دراو شمال محافظة أسوان، ما أدى إلى وفاتهما مباشرة، وتم إيداع الجثمانين بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وترجع التفاصيل عندما تلقت غرفة عمليات النجدة في أسوان إخطارًا يفيد بوقوع حادث دهس قطار لطفلين أثناء عبورهما شريط السكة الحديد عند مزلقان الشيخ عامر بمدينة دراو شمال المحافظة.

وانتقلت الجهات الأمنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتبين بالتحريات الأولية أن الطفلين اللذين لقيا مصرعهما أثناء عبورهما شريط السكة الحديد عند مزلقان الشيخ عامر هما: ربيع محمد ربيع، يبلغ من العمر 11 عامًا، ومحمود ياسر محمود، عمره 11 عامًا.

وتبين بمعاينة الجهات الأمنية للجثمانين أنهما لفظا أنفاسهما الأخيرة في موقع الحادث مباشرة.

وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل جثماني المتوفيين لمشرحة دراو العمومية تحت تصرف النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات، والعرض على الطبيب الشرعي لاستخراج تصريحات الدفن وتسليمهما لأهلهما وذويهما.

وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها للوصول إلى الأسباب وراءها.