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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار مساء اليوم 31-7-2025.. آخر تحديث

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

ارتفع سعر الدولار امام الجنيه مقدارا طفيفا داخل البنوك المصرية وذلك في ختام تعاملات مساء اليوم الخميس الموافق 21-7-2025 مقارنة بما كان عليه الثلاثاء الماضي.

الدولار ينخفض اليوم

وفقا لأخر تداولات سجله الدولار في البنوك المصرية والذي اظهر زيادة طفيفة تقدر بقرشين اثنين في المتوسط

سعر الدولار مقابل الجنيه

تحركات الدولار في السوق

مع مطلع الاسبوع الجاري فقد الدولار اكثر من 28 قرشا من قيمته ليصعد بذلك الجنيه المصري أمام العملات الاجنبية المختلفة .

آخر تحديث لسعر الدولار

وصل متوسط سعر الدولار في البنوك مقابل الجنيه نحو 48.61 جنيه .

سعر الدولار في البنك المركزي

وفقا لتحديثات سعر الصرف الأجنبي أمام الجنيه داخل البنك المركزي المصري، والذي أظهر وصول متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.61 جنيه للشراء و 48.71 جنيه للبيع .

17 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا الدولار

أقل سعر 

وصل أقل سعر دولار مقابل الجنيه نحو 48.6 جنيه للشراء و 48.7 جنيه للبيع في بنوك " أبوظبي التجاري، الكويت الوطني، المصري لتنمية الصادرات، المصرف المتحد، التجاري الدولي CIB،قناة السويس، التعمير والاسكان، البركة"

بلغ ثاني أقل سعر سجله الدولار في البنوك نحو  48.61 جنيه للشراء و 48.71 جنيه للبيع في بنكي أبوظبي الأول و التنمية الصناعية.

متوسط سعر الدولار في البنوك

سجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.62 جنيه للشراء و 48.72 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، HSBC،القاهرة، المصرف العربي الدوليي، الأهلي الكويتي، الأهلي المصري، مصر،العربي الافريقي الدولي، فيصل "

رسميا الآن| سعر الدولار اليوم الإثنين 24-2-2025 بعد بيان البنك المركزي

ووصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.64 جنيه للشراء و 48.74 جنيه للبيع في بنةك " كريدي أجريكول، المصري الخليجي".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.66 جنيه للشراء و 48.76 جنيه للبيع في بنكي QNB و سايب.

استقرار سعر الدولار اليوم في مصر في ختام التعاملات

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.67 جنيه للشراء و 48.77 جنيه للبيع في بنكي نكست و بيت التمويل الكويتي.

أعلي سعر

وصل أعلي سعر سجله الدولار مقابل الجنيه نحو 48.85 جنيه للشراء و 48.95 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي

وسجل ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو  48.83 جنيه للشراء و 48.93 جنيه للبيع في بنك الامارات دبي الوطني

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