انتهى التعنيف والضرب بالموت.. مصرع فتاة على يد والدها داخل منزل الأسرة بالشرقية

لقيت فتاة مصرعها متأثرة بإصابتها التي أودت بحياتها إثر تعرضها لضرب مبرح علي يد والدها والذي يعمل بائع خردة أثناء تعنيفها داخل منزل الأسرة بمركز ديرب نجم، وتم ضبط الأب المتهم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتي قررت حبسه 4 أيام علي ذمة التحقيقات وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارا يفيد ورود بلاغاً بوفاة "ي أ س" 17 سنة، داخل منزل أسرتها بقرية العصايد بمركز ديرب نجم، فيما تبين وجود شبهة جنائية في حدوث الوفاة.

وتبين من التحريات الأولية أن الفتاة فارقت الحياة على يد والدها، والذي تعدى عليها بالضرب أثناء تعنيفها داخل منزل الأسرة وتم ضبط الأب المتهم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح جثمان الفتاة لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها، وقررت حبس المتهم على ذمة التحقيقات.