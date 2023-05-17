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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

اتحاد العمال: مضامين خطاب الرئيس السيسي خلال عيد العمال مكاسب إضافية

اجتماع اليوم
اجتماع اليوم

أعرب مجلس إدارة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عن سعادته بما تم في الاحتفال بعيد العمال هذا العام. 

وأكد محمد جبران، رئيس الاتحاد العام، أن خطاب الرئيس عبد الفتاح السيسي يظل خطة عمل التنظيم النقابى في هذه المرحلة لما تضمنه الخطاب من مكاسب إضافية لعمال مصر وتحقيق الاستقرار الاقتصادى والاجتماعى في مواجهة التحديات العالمية.
ناقش المجلس، عددا من التقارير المتعلقة بأنشطة الاتحاد العام وتنفيذها ؛ واستعرض المجلس جدول أعمال الدورة 49 لمؤتمر العمل العربي المقرر عقده ؛ يوم الاثنين المقبل لمدة أسبوع والإجراءات التى يقوم بها الاتحاد بجانب مكتب العمل العربي برئاسة فايز المطيرى المدير العام لإنجاح المؤتمر الذى يضم أطراف العمل الثلاث بالدول العربية.
وفي نفس السياق ؛ أكد المهندس عماد حمدي، سكرتير العلاقات الدولية والعربية بالاتحاد العام، على استضافة الوفود النقابية في المؤتمر والمشاركين في اجتماعات المجلس المركزي والأمانة العامة للاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب.

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