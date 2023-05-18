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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط سائق عطل المرور بالمقطم من خلال عمل حركات إستعراضية

نقل
نقل

القي رجال أمن القاهرة القبض علي سائق سيارة نقل تسبب فى تعطيل حركة المرور بالمقطم من خلال القيام بعمل حركات إستعراضية.

وكانت أجهزة الأمن قد رصدت تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام قائد سيارة نقل تابعة لإحدى الشركات بتعطيل حركة المرور وعمل بعض الحركات الإستعراضية والإحتكاك بعدد من السيارات بدائرة قسم شرطة المقطم ، مُعرضاً حياته والمواطنين للخطر ، أمكن تحديد وضبط السيارة وقائدها وتبين أنه (مقيم بمحافظة الفيوم) .

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة،  كما تبين عدم وجود رخصة تسيير ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

القبض على سائق امن القاهرة تعطيل حركة المرور حركات استعراضية قسم شرطة المقطم فيس بوك

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