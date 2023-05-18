حسام محفوظ : مصر تنتج 270 مليون رغيف خبز مدعم يوميا

أكد حسام محفوظ ،وكيل وزارة الزراعة بالنوبارية، أن هناك 5 دول تحتكر زراعة القمح حول العالم من بينها الولايات المتحدة الأمريكية، والاتحاد الأوربي والصين وروسيا والهند، مشيرا إلى أن الهند تزرع 350 ملون فدان قمح والصين 300 مليون فدان قمح.

وقال حسام محفوظ، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن فدان القمح يحتاج ما بين 2500 إلى 3 ألاف متر مكعب من المياه سنويا، مؤكدا أن طن القمح في الخارج لا يتعدى 100 دولار.

خبز 270 مليون رغيف خبز مدعم يوميا.

وتابع وكيل وزارة الزراعة بالنوبارية، أنه خلال عام 2022، مصر استوردت 10 مليون طن من القمح، مؤكدا أن مصر من اكبر الدول التي تستورد قمح، خاصة أن العيش المدعم بمفرده يحتاج 9 مليون طن من القمخ، ويتم خبز 270 مليون رغيف خبز مدعم يوميا.