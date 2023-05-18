توريد 445 ألف طن قمح لصوامع وشون الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أهمية محصول القمح والذي يعتبر من أهم المحاصيل الاستراتيجية بالمحافظة لأهميته الغذائية وما يحققه من عائد اقتصادي، حيث ينشط الصناعة الغذائية باعتباره مادة أولية للعديد من الصناعات الغذائية وسلعة رئيسية في التجارة الداخلية والخارجية.

ومن جانبها أوضحت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين ان ما تم توريده اليوم من الأقماح بلغ ٧٦٩٢طن و٢٥٨ كيلو قمح ليصل إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم ٤٤٥٠٠٤طن و ٨٧٤ كيلو قمح، مشيرة إلي تمام جاهزية جميع المواقع التخزينية لاستقبال الأقماح المحلية والبالغ عددها ٥٨ شونة وصومعة.

أشارت وكيلة وزارة التموين إلى أنه يحذر نقل الأقماح المحلية المخصصة للتقاوي إلى محطات الإعداد للتقاوي إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من مديرية التموين والتجارة الداخلية المختصة بالمحافظة المنقول منها القمح.

شدد المحافظ على ضرورة تكثيف أعمال المتابعة لعملية التوريد مع تفعيل دور اللجان المُكلفة باستلام محصول القمح من المزارعين وتخزينه بطريقة جيدة وكذلك التأكد من جودة الأقماح الموردة وفرض الرقابة اللازمة على حركة تداولها.