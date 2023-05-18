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رئيس التحرير
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محافظات

محافظ الشرقية يهنئ البطلة ريحاب رضوان لحصولها على ذهبية الجمهورية للأثقال البارالمبي

صدى البلد

هنأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية البطلة "ريحاب أحمد رضوان" ابنه قرية الحواط التابعة لرئاسة مركز ومدينة منيا القمح لحصولها على الميدالية الذهبية في بطوله الجمهورية لرفع الاثقال البارالمبي والتي أقيمت في الفترة من 12 حتى 15 مايو الجاري بصاله 4 بإستاد القاهرة الدولي وذلك بعد أن نجحت في رفع وزن 125 كجم ضمن منافسات وزن 50 كجم ، متمنياً لها مواصلة التفوق الرياضي ورفع اسم مصر عاليا في جميع المحافل المحلية والإقليمية والدولية.

أكد محافظ الشرقية أن الدولة تولي إهتماما كبيراً في دعم قطاع الرياضة والرياضيين وذلك تنفيذاً لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لبناء الإنسان وتطويره بمختلف المجالات، مشيراً إلى أن المحافظة لا تدخر جهداً في المساهمة الجادة لإعداد الشباب بدنياً وفكرياً وتنمية قدراتهم بالإضافة إلى استثمار أوقات فراغهم وطاقاتهم وتوجيهها لصالح المجتمع.

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يذكر أن البطلة ريحاب أحمد رضوان مصنفه بطلة العالم ثلاث مرات في 2017 و2019، 2021 وكانت قد حصدت فضية ريو 2016 وفضيه طوكيو 2020 كما انها حطمت الرقم القياسي البارالمبي بعد رفعها ثقل بلغ 117 كجم ببارالمبياد طوكيو 2020 بالاضافة الى البطولات المحلية والقارية.

استاد القاهرة الدولي البطولات المحلية والقارية الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الرئيس عبدالفتاح السيسي القاهرة الدولي

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