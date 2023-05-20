رسميًا .. مانشستر سيتي بطلًا للدوري الإنجليزي للمرة الثالثة تواليًا والتاسعة في تاريخه

تُوج فريق مانشستر سيتي بطلًا لبطولة الدوري الانجليزي الممتاز موسم 2022-2023، بعد خسارة أرسنال أمام نوتنجهام فورست.

وخسر فريق أرسنال أمام ضيفه نوتنجهام فورست بهدف دون مقابل، ليخسر رسميًا فرصة تحقيق اللقب.

مانشستر سيتي كان يحتاج لتعثر أرسنال وهو ما قد تم، ليتوج رسميًا باللقب للمرة الثالثة تواليًا والتاسعة في تاريخه.

مانشستر سيتي يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 85 نقطة بفارق 4 نقاط عن أرسنال الذي يتبقى لديه مباراة وحيدة، مقابل 3 مباريات لكتيبة بيب جوارديولا.

ويلعب مانشستر سيتي أمام تشيلسي، غدًا الأحد، على ملعب الاتحاد، ضمن منافسات الجولة السابعة والثلاثين.