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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

ثقافة أرمنت بالأقصر تستعرض مشكلات نفسية وذهنية جاء بها العصر الحديث

صدى البلد

عقدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد بحري جنوب الاقصر محاضرة بعنوان "العنف الأسرى" تحدثت شيماء نور الدين عن معنى العنف الأسرى وأنواعه وأسبابه والآثار المترتبة عليه، بجانب ذلك عقد قصر ثقافة حسن فتحي محاضرة بعنوان" مشروعات صغيرة لها أهميتها الاقتصادية".

 أوضح سيد صدقي مفهوم المشروعات الصغيرة وأهميتها للفرد والدولة، قدم قصر ثقافة أرمنت محاضرة بعنوان" مشكلات نفسية وذهنية جاء بها العصر الحديث" تحدث عمرو عبد الصبور عن مواجهة البشر تحديات وجودية على مر السنين، والتشتت الذهني أهم السمات النفسية التي بدأت تغزو البشر في عصرنا الجديد.

وقدمت مكتبة الرياينة الثقافية محاضرة بعنوان "الفن التشكيلي" أوضح أحمد محمد تعريف الفن التشكيلي وأنواع الفن ومدارسه وأهم الفنانين التشكيلين، بجانب ذلك عقدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلي محاضرة بعنوان "اليوم العالمي للأسرة" تحدث محمد حنفي عن موعد اليوم العالمي للأسرة، والأسرة نواة المجتمع والمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

نظم قصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان "التقوى" تحدثت شيماء عبد الرحيم عن أصل التقوى وكيف تكون من المتقين، بجانب ذلك عقد القصر محاضرة بعنوان" المشاورة الاعتناء ببناء الأفكار" تناول خلالها يحيى أحمد التفكير فمن حولك التدبر والتأمل، وتربية الأطفال منذ الصغر على الرحمة، والأفكار النورانية هي أفكار بناءه، بالإضافة إلى ذلك نفذ دوري ثقافي لرواد القصر أسئلة فى المعلومات العامة أدارته وفاء أبوالعلمين.

أقام قصر ثقافة الطود دوري ثقافي لرواد القذصر أداره محمود أحمد، بجانب ذلك نفذت مكتبة الكيمان الثقافية ورشة فنية بعنوان "اليوم العالمي للعيش معا بسلام "نفذها أحمد بصحبة مجموعة من رواد المكتبة، هذا بجانب استمرار ورشة "الكروشية " لليوم الثاني على التوالي نفذتها أسماء أحمد وتم عمل شنطة من الكروشية بقصر ثقافة حاجر العديسات، ونفذ قصر ثقافة الأقصر ورشة أشغال يدوية" سلسلة من الايبوكسي" نفذتها مشيرة طلعت مستخدمة سلسلة ودلاية الايبوكسي وقفل وحلقات.

يذكر أن الفعاليات المقدمة تأتى ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر.

الأقصر العامة لقصور الثقافة العصر الحديث المشروعات الصغيرة ثقافة الاقصر جنوب الاقصر مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد

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