ينتظم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في معسكر مغلق مساء اليوم الأحد بالسويس استعدادا للقاء المرتقب أمام فريق الداخلية والمقرر له في التاسعة والنصف مساء غدٍ الاثنين باستاد السويس الجديد.

الزمالك يدخل معسكرًا مغلقًا استعدادًا لمواجهة الداخلية

ومن المقرر أن يخوض الفريق الأبيض تدريبه الختامي مساء اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، على أن يختار الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني قائمة الفريق التي ستخوض اللقاء عقب المران للانتظام في معسكر مغلق.

ومن المنتظر أن يتواصل غياب كل من أحمد فتوح وعمر جابر ومحمد عبد الغني وناصر منسي وعبد الله جمعة ومحمد عبد الشافي للإصابة.