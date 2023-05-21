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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار العالم

مجلس التعاون الخليجي يرحب باتفاقية وقف إطلاق النار بين الأطراف السودانية

صدى البلد

 أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، عن ترحيبه باتفاقية وقف إطلاق النار بين ممثلي القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع التي تم التوصل إليها في مدينة جدة.

وأشاد الأمين العام - في بيان اليوم /الأحد/، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس" - بالجهود الدبلوماسية الحثيثة للمملكة العربية السعودية، والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تكللت بتقريب وجهات النظر بين أطراف الأزمة السودانية من أجل إقرار هدنة وقف إطلاق النار لفتح المجال أمام فرص إحلال السلام في السودان، مستذكراً ما جاء في قرارات القمة العربية (32) فيما يخص جمهورية السودان، والذي نص على التأكيد أن المباحثات السودانية في مدينة جدة هي خطوة يمكن البناء عليها لإنهاء الأزمة، والمطالبة بضرورة التهدئة وتغليب لغة الحوار.

وأكد البديوي على دعم دول مجلس التعاون لكل الجهود الدبلوماسية المبذولة لتمكين السودانيين من حل الإشكاليات عبر تفضيل لغة الحوار وتجنيب الشعب السوداني الشقيق أهوال الحروب والنزاعات.. متمنياً أن ينعم السودان بالسلام الدائم حتى يتمكن من المحافظة على مؤسسات الدولة وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للشعب السوداني الشقيق.

 

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