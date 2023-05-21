«علوم حلوان» تبدأ امتحانات نهاية العام.. و«التمريض» تطلق بعض المحظورات.. ورئيس الجامعة: التنسيق مع كل الكليات منذ بدايتها وحتى انتهائها

جامعة حلوان: بدء امتحانات نهاية العام.. وتجهيز ما يلزم لراحة الطلاب

السيد قنديل: التنسيق مع كل الكليات خلال امتحانات الفصل الدراسي

علوم حلوان تبدأ امتحانات نهاية العام.. والتمريض تطلق بعض المحظورات خلالها

بدأت بعض كليات جامعة حلوان، امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام 2023؛ تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تبدأ الامتحانات في الفترة من نهاية شهر مايو الجاري وتستمر حتى نهاية يونيو.

و كشف الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان انه تم التنسيق الكامل بين عمداء الكليات والوكلاء وإدارة الجامعة لتوفير جميع الإمكانيات المادية والبشرية من حيث توفير الملاحظين والمراقبين، وكذلك الإشراف الطبي للحالات العادية أو الحرجة وكذلك توفير الأمن الإداري اللازم لتأمين قاعات الامتحانات من الخارج، لضمان توفير أقصى وسائل المساعدة لإتمام أعمال الامتحانات في جو هادئ .

ونوهت الدكتور صفاء صلاح عميدة تمريض حلوان الي ان هناك محظورات على الطلاب يجب تجنبها خلال أداء الامتحانات حتى لا يعرض الطالب نفسه لأي عقوبة، مبينة أنه يجب على الطالب عدم استخدام الهاتف المحمول أو سماعات البلوتوث، ولا بد من وجود الكارنيه الخاص بالطالب أو ما يثبت قيده بالجامعة.



وقال الدكتور عماد أبو الدهب عميد كلية العلوم أن الامتحانات بدأت اليوم، لجميع الفرق، وتستمر حتى نهاية يونيو 2023.

ونوه بأنه على الطلاب بالكلية، الالتزام بالمحظورات داخل اللجان خلال فترة الامتحانات، وتجنب حالات الغش والشغب؛ حرصا على سلامتهم.

وكشفت جامعة حلوان للطلاب، عن عقوبات الغش والشغب خلال لجان امتحانات الجامعات، ومنها:

- أعمال الشغب بالامتحانات تصل للفصل من الجامعة "ترم دراسي كامل".

- كل طالب يعثر معه على أى مواد لها علاقة بالمقرر موضوع الامتحان يخرج من قاعة الامتحان ويعدّ امتحانه لاغيًا في المقرر الذي ارتكبت فيه المخالفة و يحال إلى لجنة الانضباط، وفى حال ثبوت المخالفة يحرم من دخول امتحان المقررات التى تليه ويعطى فيها درجة الصفر.

- يحق للعميد أو من ينوب عنه أو رئيس القاعة أن يفتش الطالب أو يأمر بتفتيشه إذا وجدت قرائن قوية تدعو إلى الاشتباه بأن فى حيازة ذلك الطالب ما له علاقة بالمقرر موضوع الامتحان.

- أن يعاقب الطالب بالفصل من الجامعة إذا ثبت انتحال شخصية غيره بقصد أداء الامتحان عنه، وكذلك الطالب الذي أدخل شخصًا بدلًا عنه لهذه الغاية ويحال كل منهما الى القضاء.

- كل طالب يحاول الغش بأية صورة كانت أو يضبط وهو يغش في الامتحان يخرج من قاعة الامتحان، ويعدُّ امتحانه لاغيًا في المقرر الذى ارتكب فيه المخالفة ويحال إلى لجنة الانضباط، وفى حال ثبوت الغش يلغى امتحانه فى جميع مقررات الدورة الامتحانية ويعطى درجة الصفر، ويعاقب بالحرمان من التقدم إلى الامتحان فى أربع دورات امتحانية على الأكثر، وذلك وفقًا للقواعد التي يضعها مجلس التعليم العالي.

- إذا كرر الطالب المخالفة يخرج من قاعة الامتحان ويعدُّ امتحانه لاغيًا فى المقرر الذي ارتكب فيه المخالفة ويعطى فيه درجة الصفر.

- يتم إخراج الطالب من قاعة الامتحان في الحالات السابقة من قبل العميد أو من ينوب عنه أو رئيس القاعة، ويعدُّ الأستاذ الممتحن في الامتحانات العملية "رئيسًا للقاعة"، ويترتب على إلغاء الامتحان بطلان الشهادة وسحبها من حاملها إذا كانت قد منحت قبل كشف الغش أو كشف المشاركة فيه، وفى جميع الأحوال ينظم ضبط بالحادث ويقدم إلى العميد.